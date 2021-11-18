В Беларуси стартовала акция по профилактике табакокурения как фактора риска онкозаболеваний

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская информационно-образовательная акция по профилактике табакокурения как фактора риска онкологических заболеваний проходит в Беларуси 18-25 ноября. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Акция приурочена ко Всемирному дню некурения, который проводится ежегодно в третий четверг ноября по инициативе Международного союза по борьбе с раком. Ее цель - повышение уровня информированности населения о пагубных последствиях потребления табака и воздействия табачного дыма для здоровья, формирование у гражданского общества поддержки мер, направленных на борьбу с потреблением табака в соответствии с положениями Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

Специалисты подчеркивают: табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. Продукты табачного происхождения вместе с другими канцерогенными веществами - главная причина возникновения онкологических заболеваний. Курение провоцирует развитие 18 форм рака у человека: рак легкого, пищевода, гортани и полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, почек, желудка, молочной железы, шейки матки и др. Кроме высокого риска возникновения различных форм злокачественных новообразований продолжение курения негативно сказывается на проведении специального лечения при возникновении этих заболеваний.

Установлено, что у курящих пациентов по сравнению с некурящими сокращается продолжительность жизни, возрастает риск рецидива или возникновения второй опухоли, снижается эффективность лечения, качество жизни. Прекращение курения гарантирует снижение вероятности заболевания.

По данным Международного союза по борьбе с раком (UICC), в настоящее время 30% всех случаев смерти от рака связаны с курением. Сокращение наполовину потребления табака даст возможность сохранить 170 млн жизней к 2050 году.-0-