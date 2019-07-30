В Беларуси стартовала информкампания по предотвращению сексуального насилия в отношении детей

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовала информационная кампания по предотвращению сексуального насилия и эксплуатации в отношении детей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кампания проходит под слоганом "Научите детей видеть ложь". "Это профилактические мероприятия по предотвращению фактов торговли людьми, информирование общественности с привлечением СМИ и партнеров из неправительственных организаций. Готовятся буклеты, тематические ролики. Правоохранительными органами будут проводиться мероприятия по мониторингу различных ресурсов по установлению таких фактов", - рассказал заместитель начальника главного управления - начальник 2-го управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Дмитрий Цаюн.

Кампания направлена на информирование родителей и специалистов, работающих с детьми, о проблеме сексуального насилия и эксплуатации несовершеннолетних. Слоган кампании призывает родителей занять активную позицию по отношению к детям: разговаривать и выстраивать с ними доверительные отношения. "Если касаемо преступлений, совершаемых в отношении детей, здесь в первую очередь работа должна проводиться с родителями, учреждениями образования, где непосредственно осуществляется контакт с ребенком и где он проводит основную часть дневного периода. Соответственно, мы должны ориентировать родителей и педагогов на возможные факты выявление детей, которые находятся в группе риска или уже, к сожалению, пострадали от таких преступлений", - отметил представитель МВД.

Как ожидается, в ближайшее время будет запущен сайт, где будет содержаться широкий объем информации по этой проблематике. "Перед сотрудниками внутренних дел стоит первоочередная задача - не количественные показатели, главное - максимально профессионально и оперативно сработать, чтобы предотвратить издевательства над детьми, максимально выявлять тех лиц, которые совершают такие преступления. Это латентный вид преступности и от профессионализма наших сотрудников зависит, насколько быстро мы сможем установить таких людей и привлечь к ответственности", - сказал Дмитрий Цаюн.

В свою очередь глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси Зейнал Гаджиев высоко оценил усилия Беларуси в этой сфере. "Очень сложно отследить, тем более найти трафикеров и их наказать. Поэтому это требует постоянного обновления подходов в работе. Цель кампании - информирование взрослых и детей об этой проблеме", - добавил он.

Зейнал Гаджиев

Сегодня были организованы тематические мероприятия для родителей и детей (до 11-12 лет): участникам предложили пройти интерактивный квест "Безопасный маршрут" и лабиринт доверия - родители проходили его с закрытыми глазами, держа за руку детей, которые стали их проводниками. Во время теста "Сделайте правильный выбор" дети узнали, как правильно вести себя при встрече с незнакомцем.

Кампания проводится Министерством внутренних дел совместно с Международной организацией по миграции в партнерстве с ЮНИСЕФ по проекту международной технической помощи "Укрепление в Республике Беларусь национального механизма перенаправления пострадавших от торговли людьми" при финансовой поддержке МИД Королевства Норвегия, USAID и правительства Республики Польша (Польская помощь). Тематические мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, организованы также при поддержке МИД Беларуси и частных компаний.-0-

Фото Рамиля Насибулина