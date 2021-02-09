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09 февраля 2021, 16:23

В Беларуси стартовала кампания по профилактике кибербуллинга среди детей

Фото из архива
Фото из архива

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с МТС запускают в Беларуси кампанию по профилактике кибербуллинга среди детей. Презентация проекта "За безопасное детство" состоялась сегодня, во Всемирный день безопасного интернета (9 февраля), в формате онлайн-конференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кибербуллинг, или повторяющаяся травля, запугивание в интернете (социальных сетях, приложениях для обмена сообщениями, на игровых платформах и мобильных телефонах) - это достаточно серьезная проблема, которая набирает обороты с проникновением современных технологий во все сферы жизни.

Координатор информационной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси Кристина Дулевич рассказала, что в партнерстве с Минобразования фонд проводил более года назад масштабное исследование, с тех пор ситуация значительно не менялась. Исследование показало, что около 9% учащихся 5-7 классов подвергались каким-то формам насилия в интернете, среди 8-11 классов - около 18,2% ребят сталкивались с той или иной формой насилия со стороны людей, с которыми знакомы в интернете. "Надеемся изучить эту тему в ближайшее время глубже, чтобы была и статистика по регионам. Для сравнения, мировая статистика свидетельствует: около 70% людей в возрасте 15-24 лет говорят, что сталкивались с той или иной формой насилия в интернете", - добавила Кристина Дулевич.

Представитель ЮНИСЕФ в Республики Беларусь Таня Радочай объяснила цель проекта: обеспечить лучшую защиту детям в новом онлайн-мире. "Современные дети родились в век, в котором интернет, как воздух и вода, привычен. В среднем современный ребенок в Беларуси 3 часа ежедневно находится в сети. А сейчас, во время пандемии, наверняка больше, как и во всем мире. А что там происходит в онлайне, мы не всегда знаем, и нам приходится доверять детям. Нужно налаживать с детьми контакт и объяснять, что делать, когда сталкиваешься с опасностями в интернете. Ведь вреда для психического здоровья и не только может быть очень много", - отметила она.

Проект нацелен не только на детей, он призван помочь и взрослым - родителям, педагогам, другим случайным свидетелям такого буллинга - заметить, что ребенок стал жертвой кибертравли, научить верным действиям, чтобы помочь, а не навредить. И самих детей обучить безопасности в интернете, в любом онлайн-общении, подсказать, куда обращаться за помощью. Также проект нуждается в поддержке большего числа профессионалов, которым бы дети доверяли и могли бы обращаться за помощью. Которые бы содействовали распространению столь ценных и важных в наши дни знаний и навыков.

Сегодня, по словам ведущего презентации Георгия Колдуна, есть несколько адресов помощи. Она предоставляется в форме онлайн-консультирования на сайте kids.pomogut.by, работает и горячая линия - общенациональная детская линия помощи по номеру: 8-801-100-16-11.

Гендиректор СООО "Мобильные ТелеСистемы" Владимир Карпович пояснил суть нового проекта. При участии психологов и других компетентных специалистов подготовлена серия видеороликов образовательного характера, а также тесты-тренажеры (весь этот контент доступен на сайтах организаторов проекта). Отвечая на вопросы, респондент сможет почувствовать себя в роли одной из сторон кибербуллинга, тест научит справляться с непростыми ситуациями. Правильные ответы и комментарии к нему станут советами и помогут грамотно реагировать при столкновении с травлей в сети.

Например, первый шаг при столкновении с хейтером - остановись. Нужно игнорировать обидчика. Далее надо успокоиться, не паниковать и не отвечать ему в столь же агрессивной манере - скорее, наоборот. Разработаны даже специальные эмодзи (графические символы для передачи эмоций) и стикер-паки на такой случай. Чтобы обезопасить себя от повторных атак, стоит заблокировать хейтера, внести его в черный список. В некоторых случаях уместно делать скриншоты переписки - потом это может стать доказательством травли. Наконец, если ребенок не может справиться сам с ситуацией, ему стоит рассказать взрослым, которым он доверяет.

При создании роликов были использованы в том числе реальные истории детей, которые оказались в такой непростой ситуации. На презентации проекта девушка Катерина, в прошлом подвергавшаяся буллингу в сети, поделилась своим опытом. "Это ужасно, когда даже дома человек не чувствует себя в безопасности, чувствует себя мишенью и виновным в том, что происходит. Я была уверенным в себе человеком, позитивным, открытым, лучшей ученицей на параллели, - рассказала девушка. - Мне потребовалась помощь психотерапевта, пришлось сменить учебное заведение, какое-то время у меня были закрыты все соцсети, я с головой ушла в учебу. Но мне очень повезло, что моя мама вовремя заметила проблему и помогла. Даже так, около пяти лет понадобилось, чтобы восстановиться. И я все еще в процессе".

Она призналась, что решилась рассказать свою историю ради помощи другим, чтобы жертвы буллинга не думали, будто их ситуация уникальна, постыдна, что они сами в чем-то виноваты. "Ты личность, твои чувства имеют значение, со злостью или бессилием проще справиться, если поделиться, - обратилась она к возможным жертвам. - Найдите в себе силы попросить о помощи. Это не стыдно: не стыдно защищать свои права, ходить к психотерапевту. Травля в интернете - это никогда не просто слова, это не безобидно".

Психолог Илляна Матвиенко подтвердила: замалчивание темы - одна из причин того, что кибербуллинг способен быть столь опасным. В итоге весь груз негативных чувств несет только жертва. Но и для агрессора последствия тоже есть. Возможно, для такого ребенка это единственная возможность показать себя успешным, либо выплеснуть свою боль, стресс, напряжение. На самом же деле своими действиями подросток лишает себя эффективных способов общения, взаимодействия, снятия агрессии и напряжения. У него формируется только одна стратегия - подавление. И он будет лишь подкреплять свою неуспешность дальше, а напряжение будет только накапливаться. Также агрессивное поведение в сети негативно сказывается на цифровой репутации, которая отражается на успешности карьеры, личностного роста.

Участники презентации дали несколько советов родителям, как распознать, что ребенок, возможно, подвергается травле в сети либо сам является агрессором. В обоих случаях это влечет заметную смену настроения. Жертва замыкается, а агрессор скрытничает и раздражается. Потому что чаще всего подростки, устраивая травлю, уверены, что таким образом защищают, например, своих друзей, компанию, восстанавливают справедливость. И разговор о буллинге вызывает у них злость. Подозрительными могут быть и отказы в доступе родителей к страницам в соцсетях, появление дополнительных аккаунтов без фотографий и личной информации. Узнать о других признаках и дальнейших действиях можно из образовательных роликов на странице проекта https://www.unicef.by/safeinternet/.

В завершение презентации было подписано соглашение между ЮНИСЕФ и МТС, чтобы формализовать намерения о сотрудничестве на предстоящий период.-0-

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