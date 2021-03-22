В Беларуси стартовала межконфессиональная акция "Восстановление святынь Беларуси"

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры движения "Доброе сердце" Минской городской организации БРСМ дали в Храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в Минске старт республиканской благотворительной межконфессиональной акции "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"На благоустройстве храма-памятника трудились волонтеры Военной академии и Минского государственного политехнического колледжа - филиала БНТУ. Парни и девушки занимались уборкой парадного входа храма, перенесли мебель и помогли подготовить к летнему сезону шатер для отдыха прихожан", - рассказала Александра Гончарова.

Проект будет реализован в три этапа: с 22 по 31 марта - республиканский старт в Минске и регионах страны, с 1 апреля по 15 сентября пройдут районные и областные мероприятия, финал акции запланирован на 21 сентября. "В год народного единства в нашем совместном с основными конфессиями Беларуси проекте мы сделаем акцент не только на восстановление храмов и родников, но и на благоустройство памятников и обелисков воинской славы", - добавила секретарь ЦК БРСМ.

Планируется, что территориальные организации БРСМ благоустроят с 22 по 31 марта более 80 объектов. Среди них - храмы Воздвижения Креста Господня в Ляховичах, Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Веремейки Чериковского района, Святых Петра и Павла в агрогородке Вензовец Дятловского района, святителя Николая Чудотворца в городском поселке Брагин и агрогородке Грозово Копыльского района, костелы Божьего Милосердия в агрогородке Погоща Браславского района, Святого Михаила Архангела в агрогородке Михалишки Островецкого района, памятник природы республиканского значения родник "Ольховики" в Глубокском районе и другие.

Волонтерское движение "Доброе сердце" является одним из ведущих направлений деятельности БРСМ и объединяет более 32 тыс. юношей и девушек различных возрастных категорий.

Республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси" реализуется БРСМ с 2013 года с целью воспитания и развития у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа. С 2016 года стала межконфессиональной.-0-

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