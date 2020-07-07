7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовала первая пионерская онлайн-смена, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"Смена объединила ребят в возрасте от 7 до 14 лет. Это активные и инициативные представители БРПО, тимуровского и юнармейского движений, победители наших конкурсов", - рассказала Александра Гончарова.

Смена рассчитана на две недели. Ее кураторами и вожатыми стали члены детской палаты Центрального совета БРПО. "Ребята разделены на два отряда. Ежедневно на протяжении всей смены они будут получать задание, а к вечеру предоставлять виртуальный отчет о проделанной работе. Так, сегодня, в день старта смены, ребята сочиняли творческие номера для ее торжественного открытия. С видеоотчетом можно познакомиться в нашей официальной группе во "ВКонтакте", - отметила председатель ЦС БРПО.

Как ожидается, 20 июля будут подведены итоги первой пионерской онлайн-смены и определен лучший отряд.-0-