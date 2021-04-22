В Беларуси стартовала программа лечения немелкоклеточного рака легкого с помощью иммунотерапии

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовала программа лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого и уротелиальным раком с помощью нового метода иммунотерапии. Об этом в интервью "Медвестнику" сообщил заведующий онкологическим (торакальным) отделением РНПЦ онкологии и медрадиологии имени Н.Н.Александрова кандидат медицинских наук Павел Короткевич, сообщает БЕЛТА.

Как пояснил Павел Короткевич, механизм действия иммунотерапии кардинально отличается от тех методов, которые применялись в онкологии на протяжении последних десятилетий. В отличие от стандартной химиотерапии, направленной непосредственно на опухолевые клетки, иммунотерапия действует другим способом. Она активирует собственную иммунную систему организма на уничтожение опухолевых клеток.

На сегодня в мире зарегистрировано несколько таких препаратов, один из них (атезолизумаб) стал доступен для белорусов.

По словам заведующего отделением, рак легкого - одна из патологий, при которой иммунотерапия показала довольно высокую эффективность. "Критерием частичного ответа является уменьшение суммы размеров опухолевых очагов более чем на 30% по сравнению с исходными без появления новых очагов. Если это достигается на первом этапе, лечение продолжается. Критерий полного ответа - исчезновение всех экстранодальных опухолевых образований. Международные исследования показывают, что такой эффект достигается у 15-30% пациентов", - сказал он.

В мировой практике были очень необычные случаи, когда на фоне иммунотерапии исходно неоперабельная местно-распространенная опухоль уменьшалась в размерах, хирурги шли на операцию и удаляли опухолевое образование. После исследовали его гистологически - и оказывалось, что там были лишь единичные опухолевые клетки, окруженные огромным скоплением иммунных клеток. То есть иммунная система практически полностью уничтожила опухоль. Это говорит о том, что у части пациентов можно ожидать действительно очень хорошего эффекта.

Приказ Минздрава №610, которым утверждена программа лечения этой категории пациентов, доведен до региональных онкодиспансеров. Более того, подготовлено информационное письмо, где в максимально доступной и понятной форме изложены критерии первичного отбора пациентов и их включения в программу, организация лечения и вся связанная с этим логистика.

Решение о включении пациента в программу принимается только республиканским врачебным консилиумом, который организуется в РНПЦ ОМР имени Н.Н.Александрова.

Лечение проводится на базе РНПЦ, госпитализация в большинстве случаев не требуется. Препарат вводится в виде внутривенной капельной инфузии. Первый этап рассчитан на 4 введения препарата с интервалом в 3 недели. Далее выполняется контрольная КТ и врачебным мультидисциплинарным консилиумом оценивается эффективность лечения по определенным строгим критериям. Если ответ на иммунотерапию есть, лечение может быть продолжено.-0-