В Беларуси стартовала республиканская олимпиада по менеджменту

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская олимпиада по менеджменту стартовала в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

В олимпиаде могут принять участие студенты и магистранты учреждений высшего образования, а также специалисты в области качества в возрасте до 30 лет, чья профессиональная деятельность связана с качеством продукции и услуг.

Олимпиада проводится в два этапа. На первом этапе индивидуальные участники и команды до 1 марта направляют заявки, рефераты и презентации, подготовленные на основе рефератов, в учреждения высшего образования (если они являются студентами, магистрантами) или секретариат республиканской экспертной комиссии (если являются специалистами в области качества).

Для написания реферата участники олимпиады могут использовать одну из предложенных тем либо собственную.

Вузы и секретариат республиканской экспертной комиссии выберут лучшие рефераты и определят финалистов. Второй этап олимпиады будет включать тестирование и показательные командные выступления.-0-