В Беларуси стартовали состязания на звание лучшего ракетного дивизиона

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигонах Вооруженных Сил под руководством начальника ракетных войск и артиллерии - начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Геннадия Козловского начались состязания на звание лучшего ракетного (реактивного артиллерийского) дивизиона ракетных войск и артиллерии ВС. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

В состязании примут участие лучшие ракетные и реактивные артиллерийские дивизионы рода войск. "Участники состязаний будут соревноваться в выполнении одиночных и групповых нормативов, учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов, тактических действий в составе подразделений, а также выполнении мероприятий всестороннего обеспечения", - рассказали в ведомстве.

Первым вступил в борьбу дивизион 51-й гвардейской артиллерийской бригады.-0-