16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси стартует голосование за лучшего студента года online финала XIII Республиканского конкурса Белорусского республиканского союза молодежи "Студент года - 2018". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

"Традиционно победителя в номинации "Студент года ONLINE" определяют пользователи виртуальной сети путем голосования за авторские видеоролики конкурсантов на тему "Я - студент!". Голосование стартует сегодня вечером в центральной группе БРСМ "Белорусский республиканский союз молодежи | БРСМ" в социальной сети ВКонтакте. Победитель станет известен 21 ноября - в день проведения финала конкурса", - сказала Юлия Зинкевич.

По ее словам, слоган конкурса этого года - "Время действовать!". В финале проекта сразятся девять лучших студентов в учебе, науке, спорте, творчестве, дружбе. "Получать высшие баллы в стенах альма-матер, нарабатывать практический опыт в своей профессии, общаться с друзьями, уделять время своей семье и получать истинное удовольствие, делая добро, - задачи, которые изо дня в день выполняют претенденты на звание лучшего студента Беларуси. В день финала каждый участник проекта на сцене расскажет про себя, свою будущую профессию, раскроется творчески. Кроме того, молодые люди поучаствуют в конкурсах интеллектуальном и ораторского мастерства "#ВПрофессии", творческом соревновании "Моя малая родина", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Как ожидается, 18 ноября финалисты популярного студенческого проекта встретятся в Минске, где помимо многочисленных репетиций их ждет насыщенная программа, которая включает в том числе социальные благотворительные акции. В частности, они примут участие в творческой программе для ветеранов войны и труда "Осеннее танго" - это продолжение акции волонтерского движения БРСМ "Мы выбираем помощь пожилым людям". "Ребята посетят Республиканский интернат ветеранов войны и труда. К студентам также присоединится и Ольга Сацюк, первая исполнительница от Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение". Молодые люди не останутся равнодушными к судьбе бездомных животных и примут участие в благотворительной акции "Пристроим в добрые руки". Их также ожидает мастер-класс по ораторскому мастерству от известного белорусского телерадиоведущего, экскурсии в Национальный исторический музей и многое другое", - рассказала Юлия Зинкевич. -0-