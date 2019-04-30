В Беларуси стартует проект по улучшению услуг в сфере репродуктивного здоровья людей с инвалидностью

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартует проект по улучшению услуг в области репродуктивного здоровья людей с инвалидностью, первым этапом которого станет передача 3 мая Клиническому родильному дому Минской области гинекологического кресла, адаптированного для потребностей женщин с инвалидностью. Об этом БЕЛТА сообщили в Фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси.

Кресло закуплено в рамках совместной инициативы ЮНФПА и Сети Глобального договора ООН в Беларуси, офисом которого является местный социальный фонд "Добра". Этот фонд стал первым партнером проекта, целью которого является привлечение частного бизнеса, общественных организаций к улучшению доступности и качества услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья для людей с инвалидностью. Разумеется, в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Беларуси. В последующем предполагается закупать на благотворительных началах адаптированное оборудование и инвентарь для нужд различных учреждений здравоохранения. А для медиков, которые работают с уязвимой категорией, будут проводиться семинары, в том числе выезды в Швецию, у которой накоплен богатый опыт медицинского обслуживания людей с инвалидностью.

Таким образом проект расширит программу мероприятий Национального плана действий по реализации положений Конвенции о правах людей с инвалидностью.

"Люди с инвалидностью порой сталкиваются с препятствиями в доступе к услугам, в том числе медицинским, что увеличивает их уязвимость в части сохранения и укрепления здоровья, - отметили в ЮНФПА. - Причем сексуальное и репродуктивное здоровье является одной из наиболее чувствительных областей, иногда даже доводится слышать предположения о том, что людям с инвалидностью не нужен доступ к услугам в этой области, хотя это вовсе не так".

Такое неправильное понимание потребностей людей с инвалидностью и прочие барьеры (нехватка специализированного оборудования и подготовки медперсонала) можно устранить благодаря усилению партнерства между профильными общественными организациями, медицинскими структурами, частным бизнесом и средствами массовой информации.-0-