В Беларуси стартует ЦТ в резервные дни

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование в резервные дни стартует сегодня в Беларуси. ЦТ планируют сдавать 1081 человек - те, кто по уважительной причине пропустил его в основной день, сообщает БЕЛТА.

Резервными днями для проведения ЦТ Минобразования определило 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля - по всем остальным предметам.

Начало экзамена традиционно в 11.00. На него лучше прийти заблаговременно - примерно за полчаса. При себе у абитуриента должны быть пропуск, паспорт либо вид на жительство в Беларуси или удостоверение беженца. Если абитуриент потерял документ, удостоверяющий личность, или его украли, на экзамен нужно взять справку, которую выдает МВД в таких случаях. Еще на ЦТ нужна ручка (гелевая или капиллярная) с чернилами черного цвета. На тестирование по физике и химии также можно взять с собой калькулятор.

Нельзя приносить с собой в аудиторию мобильные телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. За это и некоторые другие нарушения (попытки меняться местами, экзаменационными материалами, просьбы о помощи других людей для выполнения тестовых заданий) абитуриент будет удален из аудитории и лишится возможности сдавать ЦТ.-0-

Более тысячи человек планируют проходить ЦТ в резервные дни Резервными днями для проведения ЦТ Минобразования определило 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля - по всем остальным предметам. Тестирование пройдет на базе БГУ.

РИКЗ сводит к минимуму проблему угадывания на ЦТ Директор РИКЗ Юрий Миксюк не стал отрицать, что проблема существует. "Мы ее сводим к минимуму", - отметил он.