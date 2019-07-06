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В Беларуси стартует ЦТ в резервные дни

Общество 06.07.2019 | 09:08
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Фото из архива
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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование в резервные дни стартует сегодня в Беларуси. ЦТ планируют сдавать 1081 человек - те, кто по уважительной причине пропустил его в основной день, сообщает БЕЛТА.

Резервными днями для проведения ЦТ Минобразования определило 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля - по всем остальным предметам.

Начало экзамена традиционно в 11.00. На него лучше прийти заблаговременно - примерно за полчаса. При себе у абитуриента должны быть пропуск, паспорт либо вид на жительство в Беларуси или удостоверение беженца. Если абитуриент потерял документ, удостоверяющий личность, или его украли, на экзамен нужно взять справку, которую выдает МВД в таких случаях. Еще на ЦТ нужна ручка (гелевая или капиллярная) с чернилами черного цвета. На тестирование по физике и химии также можно взять с собой калькулятор.

Нельзя приносить с собой в аудиторию мобильные телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. За это и некоторые другие нарушения (попытки меняться местами, экзаменационными материалами, просьбы о помощи других людей для выполнения тестовых заданий) абитуриент будет удален из аудитории и лишится возможности сдавать ЦТ.-0-

Более тысячи человек планируют проходить ЦТ в резервные дниБолее тысячи человек планируют проходить ЦТ в резервные дни
Резервными днями для проведения ЦТ Минобразования определило 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля - по всем остальным предметам. Тестирование пройдет на базе БГУ.

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абитуриенты, тестирование
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