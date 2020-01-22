В Беларуси стартует второй сезон проекта "Женское дело"

22 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Второй сезон республиканского проекта "Женское дело" стартует в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском союзе женщин.

"В декабре минувшего года начался прием заявок для участия во втором сезоне проекта "Женское дело". Его организаторы - Белорусский союз женщин и Ассоциация защиты интеллектуальной собственности "БелБренд", - рассказали в общественном объединении.

Проект направлен на развитие женского движения и активное использование его для экономического, социального и культурного процветания страны. Предусмотрены презентации бизнес-идей, обучающие семинары, мастер-классы, выставки. Они должны способствовать распространению опыта успешных предприятий малого и среднего бизнеса, учредителями или топ-менеджерами которых являются женщины, а также продвижению созданных ими товаров, инновационных разработок.

Среди критериев оценки бизнеса участниц - связь с историческим и культурным наследием страны, поддержка малой родины. Экспертный совет, в который входят представители государственного сектора, бизнес-сообщества, будет учитывать также использование инновационных подходов, социальную значимость и перспективы продвижения товаров и услуг на внешних рынках.

Номинации проекта - промышленное и аграрное производство, культура, социальное предпринимательство, сфера услуг, медицина, образование, туризм, ремесленничество, ландшафтный дизайн.-0-