В Беларуси стремятся предупредить последствия COVID-19 для выздоровевших - Пиневич

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стремятся предупредить возможные последствия COVID-19 для выздоровевших. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый замминистра подчеркнул важность не только многоступенчатой системы оказания медицинской помощи, но системы долечивания. К ней подключены республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени Машерова, республиканская больница медицинской реабилитации в Аксаковщине, два санатория Минтруда и соцзащиты, больница спелеолечения в Солигорске. "Мы уже смотрим вперед, чтобы убрать все последствия, которые могут наступить у пациентов, так или иначе сталкивавшихся с этой инфекцией", - сказал Дмитрий Пиневич.

Сегодня в ходе мониторинга ситуации с COVID-19 в учреждениях здравоохранения он посетил 2-ю городскую клиническую больницу Минска. Замминистра отметил, что алгоритм действий здесь уже отработан, в том числе в так называемой красной зоне. Пациенты получают весь объем необходимой помощи. По словам первого замминистра, сегодня его вопросы касались не только самочувствия людей. Он интересовался, где пациенты, с их точки зрения, могли быть инфицированы. Такие опросы очень важны. "Государственная санслужба Минска ежедневно отчитывается по каждому пациенту, точке, где, возможно, было пересечение с инфицированным. Основная наша задача - уменьшение нагрузки в этом отношении", - сказал Дмитрий Пиневич.

Составлен план вывода учреждений здравоохранения Минска из функционирования в системе оказания помощи пациентам, инфицированным COVID-19, на плановый режим работы. Минские больницы постепенно к нему возвращаются. В качестве примера первый замминистра привел Минский городской онкологический диспансер, БСМП и городскую гинекологическую больницу.-0-

Фото Министерства здравоохранения