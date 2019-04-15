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В Беларуси строят завод по выпуску консервированного детского питания с учетом стандартов ЕС

Общество 15.04.2019 | 08:58

Под Минском строят завод по производству консервированного детского питания, который по многим показателям станет единственным в Беларуси. Предприятие освоит выпуск продукции в соответствии с мировыми стандартами качества. А бренд "Ложка в ладошке", который будет выпускаться предприятием, первым в стране опробовал и продолжает применять инновационную крышку типа PVC-Free (без ПВХ).

Что? Где? Когда?

Новый завод по производству консервированного детского питания будет расположен на территории Дзержинского района, в 30 км от Минска. В рамках инвестиционного проекта Дзержинским райисполкомом под строительство предприятия отведено 3 га земли. Возведение начато в 2018 году и будет завершено в 2020-м.

На площадке ведется строительство производственно-логистического комплекса площадью более 10 тыс кв. м. После выхода на проектную мощность, завод сможет выпускать до 16,5 млн единиц продукции в месяц.

Предполагаемый штат предприятия – 150 человек. Проект реализуется с участием европейского капитала. В непосредственной близости от стройплощадки находится республиканская трасса Р65 и трасса Минск – Брест (М1). Это даст заводу в первую очередь логистическое преимущество.

Паспорт объекта

Место: Дзержинский район, д. Станьково, Республика Беларусь (30 км от Минска).

Территория предприятия – 3 га

Срок аренды земли – 50 лет

Начало строительства – 2018 год

Планируемый объем выпускаемой продукции – 16,5 млн единиц продукции для детского питания в месяц

Предполагаемый штат – 150 человек

Проект реализуется с участием европейского капитала.

Детское питание на любой вкус

Еще одно преимущество будущего завода – техническая возможность выпускать полную ассортиментную линейку продукции, причем во всех видах упаковки.

– По нашим данным, в Беларуси нет ни одного производителя детского питания, который может выпускать полный ассортиментный ряд и упаковывать продукт в разнообразную тару, – говорит Александр Левкович, заместитель директора ООО "ЛВЛ Эволюшн". – Например, произвести пюре для детского питания в металлической банке может только Оршанский мясоконсервный комбинат. Напрашивается вывод, что запросы потребителей до конца не учтены, они ограничены в выборе.

По словам Александра Левковича, после сдачи нового завода в эксплуатацию, рынку консервированного детского питания станет доступна альтернатива: "Мы сможем предложить всю линейку консервированного детского питания: и пюре (мясные – в металлической банке, а также фруктовые и овощные), и соки, причем абсолютно в разной таре (как в упаковке TetraPak, так и в стекле)".

Кроме того, на новом заводе установят немецкое оборудование, которое позволит выпаривать лишнюю влагу из сырья. Это даст возможность получить на выходе более густой продукт – а это особенно актуально для качества овощного пюре. Будет производиться тщательный контроль тары на наличие сколов, трещин и других производственных дефектов, в том числе – на нарушение геометрий.

Среди поставщиков оборудования для нового завода можно отметить крупные иностранные компании Швейцарии, Италии, Германии. Стратегический партнер бренда "Ложка в ладошке" – швейцарская компания TetraPak, которая является мировым лидером по производству картонной упаковки для соков (в том числе для детского питания).

Новое предприятие сможет обеспечить продукцией не только внутренний рынок, но и внешний. "С учетом наработанного опыта и развитой дистрибьюции – мы будем делать ставку на экспорт продукции", – подчеркнул заместитель директора. Так, в планах – организация поставок продукции в страны ближнего зарубежья – Казахстан, Азербайджан, Армению, Грузию. Сегодня ведутся переговоры с партнерами из Китая, Ближнего Востока и ЕС.

"Ложка в ладошке" – курс на импортозамещение

Для производства консервированного детского питания ТМ "Ложка в ладошке" будут использоваться преимущественно белорусские продукты.

– В основе нашего детского питания – овощи, ягоды и мясо белорусского производства. Конечно, частично сырье, например, фрукты, придется завозить из-за рубежа. У нас не тот климатический пояс, который позволяет выращивать фруктовую продукцию с соответствующим сахарно-кислотным индексом. Этот индекс является важным показателем вкусовых качеств продукта, в том числе – природной сладости фруктов, которую все мы так ценим и любим. К сожалению, из-за особенностей нашей климатической зоны, белорусским фруктам сладости недостает. Чтобы компенсировать нехватку, в продукты, полученные на основе такого сырья, чаще всего добавляется сахар. Мы пошли от обратного. Детское питание "Ложка в ладошке" изготовлено только из отборных сочных, спелых и сладких фруктов, которые не нуждаются в подсластителях, – отмечает Александр Левкович.

География поставщиков сырья обширна: от Чили до Индии. "Мы сотрудничаем со многими поставщиками, что показывает, прежде всего, качество продукта. Будучи ответственным производителем, стремимся работать, невзирая на расстояние, – только с контрагентами, которые могут гарантировать качество, поставляя только отборные ингредиенты", – подчеркнул заместитель директора.

Белорусы выбирают белорусское

Согласно статистике, около 70% мам отдают предпочтение детскому питанию отечественного производителя. Белорусы выбирают "свой" продукт, потому что он зачастую доступнее по цене и в то же время ничем не уступает (а иногда и превосходит) импортные аналоги, считают многие эксперты.

"Не все знают, что некоторые зарубежные бренды производят свою продукцию на белорусских предприятиях. Тот факт, что белорусское и, например, немецкое питание для детей выпускается на одном и том же заводе, говорит о многом", – говорит Денис Макаревич, коммерческий директор ООО "ЛВЛ Эволюшн".

Отношение к экологии – бережное

При проектировании нового завода учитывались все экологические требования. Планируется, в частности, приобретение самой современной системы очистки сточных вод, причем очистка должна осуществляться через поля фильтрации. Хозяйственно- бытовые и ливневые стоки будут проходить химическую и биологическую очистку. А выбросы в окружающую среду планируются на уровне стандартов Евросоюза.

Во время подготовки площадки под застройку пришлось, к сожалению, вырубить 3 га леса. Однако после завершения строительства ущерб природе будет компенсирован в полном объеме – за счет высадки леса, причем лесопосадка будет производиться на большей площади, чем предписано действующим законодательством.

О чем говорит значок PVC-Free на упаковке?

"Ложка в ладошке" является первым белорусским брендом питания для детей, который начал применять крышку без содержания ПВХ (PVC-Free). Таким образом предприятие предложило рынку решение масштабной проблемы.

Известно, что большинство мировых производителей детского питания используют крышку типа РТ (press-on, twist-off), в состав которой входит поливинилхлорид. При длительном хранении продукты распада этого вредного химического соединения могут иногда попасть в детское питание, что негативно сказывается на его качестве. До сих пор на полках белорусских и российских магазинов детское питание с крышкой PVC-Free практически не было представлено.

– Мы пошли своим собственным путем, и первыми в своей нише начали использовать крышку типа РТ, в составе которой нет вредного химического соединения – (т. е. крышка не содержит ПВХ (является PVC-Free)", – рассказывает Максим Зайцев, главный технолог ООО "ЛВЛ Эволюшн".

Новый стандарт крышки разработан с учетом рекомендаций международной организации "Гринпис". В основу разработки легла инновационная технология производства. Заявка на регистрацию ноу-хау подана в патентное бюро Литвы.

Новинка позволяет сохранять максимальное количество полезных свойств продуктов и витамины, в которых нуждается растущий организм малыша, – подчеркнул Максим Зайцев. – Сегодня "Ложка в ладошке" – это единственный бренд консервированного детского, который имеет право наносить на упаковку "Зеленый значок", подтверждающий безопасность продукта.

"Ложка в ладошке" – единственный белорусский бренд детского консервированного питания, который имеет право наносить на упаковку "Зеленый значок", подтверждающий безопасность продукта и его статус PVC-Free (без ПВХ).
"Ложка в ладошке" – единственный белорусский бренд детского консервированного питания, который имеет право наносить на упаковку "Зеленый значок", подтверждающий безопасность продукта и его статус PVC-Free (без ПВХ).

Завод белорусский – стандарт европейский

Новый завод по производству детского питания ТМ "Ложка в ладошке" будет работать в соответствии с мировыми стандартами в области качества GMP и FSSC.

– Предприятие создается с учетом всех требований, которые необходимы для получения следующих сертификатов: GMP и FSSC 22000, – отмечает Александр Левкович. – Продукция нашего завода будет соответствовать как белорусским, так и стандартам ЕС.

Новые бренды детского питания придут в Беларусь?

Возможности нового белорусского завода позволят не только организовать производство детского питания под собственной торговой маркой, но также обеспечить на базе предприятия выпуск детского питания под импортными брендами.

– Ведутся переговоры с мировыми лидерами по выпуску детского питания об организации производства импортной продукции на наших мощностях, – говорит Александр Левкович. По его словам, уже сейчас, на начальном этапе строительства завода, поступают запросы от будущих партнеров.

Выпуск продукции разных брендов на одной производственной площадке выгоден для обеих сторон. Партнеры завода получают возможность открыть для себя новый рынок и при этом не нести затраты на строительство и содержание целого завода. Для белорусского бренда "Ложка в ладошке" взаимодействие с иностранными производителями станет проверкой на прочность, которую предприятие выдержит.

О бренде "Ложка в ладошке"

Белорусский бренд консервированного детского питания "Ложка в ладошке" выпускает широкий ассортимент продукции для малышей старше 4 месяцев. Продуктовая линейка сформирована таким образом, что удовлетворяет потребности всех малышей.

Под маркой "Ложка в ладошке" выпускается мясное, а также овощное и фруктовое детское питание (как в виде соков, так и виде пюре). В перспективе добавятся продукты из рыбы.

На новом заводе под Минском планируется наладить выпуск специального питания для детей-аллергиков. А в будущем "Ложка в ладошке" готовится еще больше расширить ассортимент.

Детское питание ТМ "Ложка в ладошке" находит своего покупателя в Беларуси, России, Украине.

Торговая марка "Ложка в ладошке" – молодой бренд. ООО "ЛВЛ Эволюшн" приступил к выпуску своей линейки детского питания в 2016 году.

ТМ "Ложка в ладошке" производится на существующих производственных площадках Беларуси. Однако уже в 2020 году планируется полностью перевести производство на собственный завод.

Завод по производству консервированного детского питания под брендом "Ложка в ладошке" (Беларусь)
Завод по производству консервированного детского питания под брендом "Ложка в ладошке" (Беларусь)

www.vladoshke.com/

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