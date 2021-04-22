22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси существенно похолодает, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Установившаяся в нашей стране умеренно теплая погода сегодня в течение дня покинет Беларусь. Изменит характер погоды холодный атмосферный фронт, который в утренние часы приблизился к нашим западным границам. Со скоростью около 40 км/ч он будет смещаться в восточном направлении, оттесняя тепло на соседние области России. Вслед за фронтальным разделом в Беларусь устремится холодный неустойчивый воздух. Сегодня температура воздуха будет колебаться от плюс 10 по западу до плюс 17 градусов по юго-востоку страны. Уже завтра, 23 апреля, станет на 5-8 градусов прохладнее", - отметили синоптики.

Ощущение холода усилит западный порывистый ветер. Ночью ожидается ноль - плюс 6 градусов, днем будет 6-12 градусов тепла. В ночные часы на большей части Могилевской, Гомельской областей, на остальной территории местами, а днем во многих районах страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В дневные часы местами возможны грозы.

На предстоящие выходные, 24-25 апреля, Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с севера Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер будет западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 3-9 градусов. Такой температурный фон на 2-5 градусов ниже климатической нормы для этих апрельских дней, добавили в Белгидромете.

В начале следующей недели сохранится холодная погода. В понедельник, 26 апреля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег и дождь). Ветер будет западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет минус 4 - плюс 1 градус, в дневные - плюс 3-9.

Во вторник, 27 апреля, атмосферное давление начнет расти, облаков и осадков станет меньше. Ветер будет западный умеренный. Температура воздуха ночью будет минус 4 - плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 4-11 градусов.

В среду, 28 апреля, прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер будет западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью будет минус 3 - плюс 4 градуса, днем - плюс 7-14 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю