В Беларуси существует запрос на укрепление института семьи и традиционных ценностей - Ананич

22 октября, Минск /Корр БЕЛТА /. В Беларуси существует запрос на укрепление института семьи и традиционных ценностей. Об этом рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, заместитель председателя Белорусского союза женщин Лилия Ананич.

Как подчеркнула депутат, государственная политика Беларуси в вопросах поддержки семьи является одной из самых масштабных на постсоветском пространстве. Гарантированные Конституцией и определяемые законодательными актами меры поддержки семьи создают благоприятные условия для материнства и детства.

"И тем не менее, глобальный мир диктует и даже агрессивно навязывает сегодня свою повестку, когда традиционные ценности, институт семьи как союз мужчины и женщины, размываются и маскируются под свободу личного выбора. В целом ряде стран в правовое поле введены иные формы семьи. Это существенный аргумент для нас в дискурсе более пристального внимания к институту белорусской семьи и традиционных ценностей. Мы столкнулись не просто с борьбой смыслов, а с реальной попыткой внедрить посредством искусственно созданного "кризиса семьи" культивации насаждаемых западных ценностей, прямые и косвенные методы внешнего управления страной для получения экономических и политических дивидендов внешними игроками. В том числе, - отметила она, - и разрушение традиционных ценностей, важнейшие из которых патриотизм, преемственность поколений, ответственность за воспитание детей, лежат в основе выплеснувшихся на улицы протестных акций".

По мнению Лилии Ананич, важно сегодня комплексно подойти к укреплению института семьи - как посредством закрепления в Конституции адекватных современным вызовам постулатов защиты семьи и традиционных ценностей, так и внедрения новых практико-ориентированных методов управления процессами функционирования института семьи, родительства и детства.-0-