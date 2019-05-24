В Беларуси талантливая молодежь всегда получает поддержку государства - лауреат спецфонда Президента

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси талантливая молодежь всегда получает поддержку государства. Это в беседе с корреспондентом БЕЛТА отметил лауреат специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, магистрант факультета прикладной математики и информатики БГУ Константин Вильчевский. Чествование лауреатов и обладателей наград спецфонда Президента состоялось сегодня в БГУ.

Константин Вильчевский отмечен нагрудным знаком лауреата специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов за победу в международной студенческой олимпиаде в области информатики и программирования (проводилась в России). "В Беларуси талантливая молодежь всегда получает поддержку государства. Мне очень приятно, что нас не забывают и каждый год отмечают лучших высшими наградами и премиями спецфонда. Для нас это очень важно и стимулирует к дальнейшим достижениям", - сказал он.

Зоя Князева удостоена премии спецфонда за победу в XXIV Республиканском конкурсе научных работ студентов. "Я окончила механико-математический факультет БГУ. Работа, за которую я отмечена, - "Методическая система формирования исследовательских умений школьников на уроках математики". Это моя магистерская работа. У меня это вызывает гордость и понимание, что все не проходит незамеченным, что я не зря старалась, это стимулирует работать дальше и добиваться результатов в научной деятельности", - подчеркнула Зоя Князева.

Зоя Князева

Девушка намерена поступать в аспирантуру. "У меня есть желание продолжать работу в направлении исследовательских умений школьников на уроках математики. Это как связующее звено между школьной и вузовской математикой, возможность научить детей мыслить, исследовать любую задачу", - добавила она.

Премии спецфонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов отмечена и выпускница биологического факультета БГУ, победитель XXIII Республиканского конкурса научных работ студентов Татьяна Варакса. "Очень приятно, что в Беларуси поддерживают студентов и молодых ученых. Это вдохновляет и стимулирует приносить пользу своей стране", - сказала Татьяна Варакса.

Всего студентам и работникам БГУ вручены 165 свидетельств и нагрудных знаков лауреата специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.-0-

Фото Рамиля Насибулина