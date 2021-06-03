В Беларуси таланты никогда не останутся незамеченными - Петришенко

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси таланты никогда не останутся незамеченными, заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время торжественной встречи с учащимися, студентами-победителями международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, лауреатами и стипендиатами специальных фондов Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся, студентов и талантливой молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.
"Важно, чтобы дети, студенты, молодежь чувствовали поддержку государства. Для них это дополнительный стимул к дальнейшим творческим, научным изысканиям и исследованиям, чтобы их разработки помогали всем нашим отраслям развиваться именно в том направлении, в каком идет и развивается страна. Такое ежегодно проводимое мероприятие, где мы чествуем талантливую молодежь, я думаю, является стимулом для всех других ребят развивать свои таланты. А эти таланты в нашей стране никогда не останутся незамеченными", - подчеркнул Игорь Петришенко.
Кроме того, заместитель премьер-министра принял участие во вручении нагрудных знаков "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў" 21 учащемуся и студенту, одержавшим в 2020 году победы в международных интеллектуальных турнирах и состязаниях, олимпиадах по учебным предметам, научно-исследовательских конференциях.
"У нас на государственном уровне социальной поддержке талантливых разработок молодежи уделяется очень больше внимание. Четверть века назад главой государства были приняты соответствующие решения: создано два фонда по поддержке молодежи, которая трудится в сфере науки и технологий. Второй фонд поддерживает наших талантливых творческих ребят", - добавил вице-премьер.
Игорь Петришенко отметил, что именно благодаря такой системе молодежь чувствует, что их талант поддерживается государством. "Главное, что они не просто делают разработку. Она потом внедряется на практике по отдельным сферам и направлениям. И это дает им как молодым ученым ощутить собственную самореализацию, что эти разработки не остались где-то там в стороне, а могут быть полезными в практической жизни", - продолжил он.
До начала торжественной встречи заместитель премьер-министра ознакомился с проектами, представленными на выставке. "Беседуя сегодня с ребятами, мы акцентировали внимание в первую очередь на том, как в практическом плане можно внедрить их разработки. Некоторые уже видят конкретное направление, а другие задумались. Но это для них дополнительное домашнее задание, чтобы они совершенствовали этот процесс. То же касается и нашей творческой молодежи. Вы видите, что во многих мероприятиях, которые проводятся в нашей стране, они демонстрируют, как развивается культура. Кроме того, занимают первые места в международных конкурсах", - сказал Игорь Петришенко.-0-
Фото Рамиля Насибулина