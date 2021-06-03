В Беларуси таланты никогда не останутся незамеченными - Петришенко

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси таланты никогда не останутся незамеченными, заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время торжественной встречи с учащимися, студентами-победителями международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, лауреатами и стипендиатами специальных фондов Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся, студентов и талантливой молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно, чтобы дети, студенты, молодежь чувствовали поддержку государства. Для них это дополнительный стимул к дальнейшим творческим, научным изысканиям и исследованиям, чтобы их разработки помогали всем нашим отраслям развиваться именно в том направлении, в каком идет и развивается страна. Такое ежегодно проводимое мероприятие, где мы чествуем талантливую молодежь, я думаю, является стимулом для всех других ребят развивать свои таланты. А эти таланты в нашей стране никогда не останутся незамеченными", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Кроме того, заместитель премьер-министра принял участие во вручении нагрудных знаков "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў" 21 учащемуся и студенту, одержавшим в 2020 году победы в международных интеллектуальных турнирах и состязаниях, олимпиадах по учебным предметам, научно-исследовательских конференциях.

"У нас на государственном уровне социальной поддержке талантливых разработок молодежи уделяется очень больше внимание. Четверть века назад главой государства были приняты соответствующие решения: создано два фонда по поддержке молодежи, которая трудится в сфере науки и технологий. Второй фонд поддерживает наших талантливых творческих ребят", - добавил вице-премьер.

Игорь Петришенко отметил, что именно благодаря такой системе молодежь чувствует, что их талант поддерживается государством. "Главное, что они не просто делают разработку. Она потом внедряется на практике по отдельным сферам и направлениям. И это дает им как молодым ученым ощутить собственную самореализацию, что эти разработки не остались где-то там в стороне, а могут быть полезными в практической жизни", - продолжил он.

Игорь Петришенко вручает нагрудный знак Андрею Костяному

Игорь Петришенко вручает нагрудный знак Анастасии Шаляпиной

Игорь Петришенко вручает нагрудный знак Алисе Рощиной

Игорь Петришенко вручает нагрудный знак Майе Сивец

До начала торжественной встречи заместитель премьер-министра ознакомился с проектами, представленными на выставке. "Беседуя сегодня с ребятами, мы акцентировали внимание в первую очередь на том, как в практическом плане можно внедрить их разработки. Некоторые уже видят конкретное направление, а другие задумались. Но это для них дополнительное домашнее задание, чтобы они совершенствовали этот процесс. То же касается и нашей творческой молодежи. Вы видите, что во многих мероприятиях, которые проводятся в нашей стране, они демонстрируют, как развивается культура. Кроме того, занимают первые места в международных конкурсах", - сказал Игорь Петришенко.-0-

Фото Рамиля Насибулина