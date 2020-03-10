В Беларуси три человека вылечены от коронавируса

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси число излеченных от коронавирусной инфекции увеличилось до трех человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, также получены отрицательные результаты тестов. "На этой неделе после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все три пациента будут выписаны из стационара", - проинформировали в пресс-службе.

"Состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и медицинское наблюдение", - добавили в Минздраве.

Как сообщалось, что в выходные получены три положительных теста на наличие РНК коронавируса у контактов первого уровня пациентов, вернувшихся из Италии. "На сегодняшний день результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились. Превентивная изоляция данных пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития и распространения заболевания. Эти три пациента чувствуют себя удовлетворительно, температура нормальная, жалоб нет", - подчеркнули в пресс-службе.-0-