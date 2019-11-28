28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси трудоустроены более 65 тыс. людей с инвалидностью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун сегодня во время публичных слушаний социально ответственных компаний в Минске.

"В Беларуси работают более 65 тыс. людей с инвалидностью. При этом в специализированных организациях общества инвалидов трудоустроены только 4,5 тыс., остальные заняты на открытом рынке труда. Это говорит о том, что предприятия активно включаются и принимают на работу инвалидов", - сказал Олег Токун.

В то же время компаниям есть куда стремиться: не работают еще примерно 40 тыс. инвалидов. По его мнению, решить вопрос могут помочь в том числе публичные слушания. Мероприятие крайне важно с точки зрения участия бизнеса в решении различных социальных проблем страны. Хотя, конечно, уже много тех, которые занимаются корпоративной социальной ответственностью и реализуют различные проекты, делают большой вклад в общее дело, в том числе в трудоустройство людей с ограниченными физическими возможностями.

Публичные слушания будут проходить в течение всего дня. Участие в них принимают представители госорганов, дипмиссий и международных организаций, топ-менеджеры белорусского бизнеса. Организатором выступает местный социальный фонд "Добра" в партнерстве с ОАО "АСБ Беларусбанк".-0-