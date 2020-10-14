В Беларуси ценят труд многодетных матерей - Каранкевич

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ценят и уважают труд многодетных матерей. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время поздравления с Днем матери многодетных матерей, работающих в филиалах "Жлобингаз" и "Светлогорскрайгаз" РПУП "Гомельоблгаз", сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Руководитель ведомства отметил, что в организациях ГПО "Белтопгаз" 694 многодетные семьи, 129 из них - в РУП "Гомельоблгаз".

"Женщины у нас работают в разных областях, всегда успевают совмещать ответственную работу с материнским долгом, домашними хлопотами. Мы это очень ценим. Особых слов благодарности заслуживают многодетные матери, - подчеркнул Виктор Каранкевич. - Быть многодетной матерью - важная и ответственная миссия. Этот труд заслуживает искренней признательности и уважения".

Церемония поздравления состоялась во врем рабочей поездки министра энергетики в Жлобин, где он провел встречу с трудовым коллективом филиала "Жлобингаз" РПУП "Гомельоблгаз", а также посетил филиал "Жлобинские электрические сети" РУП "Гомельэнерго".-0-