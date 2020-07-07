В Беларуси центр гибридной хирургии введут в эксплуатацию в 2024 году

7 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси центр гибридной хирургии будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил сегодня журналистам директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все меняется в этом мире, как и кардиохирургические подходы. Если раньше это были в основном открытые операции, то сегодня технологии развились настолько, что появляется возможность малыми разрезами или пункциями через иголку провести по сердцу клапан. Строительство центра гибридной хирургии даст такие возможности главному кардиологическому центра страны. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год", - отметил директор.

Руководитель РНПЦ рассказал, что этому центру необходимы соответствующие оборудование и архитектурные решения. "Сегодня все это воплощается в строящемся здании. Операционные будут оснащены оборудованием для визуализации, кто-то в мире ставит для этого компьютерный томограф прямо в операционную, это в основном делают неврологи, кардиологам нужно ангиографическое оборудование. Современные ангиографы обладают функцией компьютерной томографии, то есть дают возможность планировать сразу на месте ход операции и, если в результате тех или иных нюансов, которые могут случиться у хирурга, потребуется - менять свою тактику. Все это - перспектива на многие годы для нашего РНПЦ", - подчеркнул Александр Мрочек.

После строительства центра гибридной хирургии планируется создать лаборатории (функциональные группы) гибридной сердечно-сосудистой хирургии, материально-техническую базу по организации, обучению, функционированию и взаимодействию этих лабораторий по лечению сердечно-сосудистой патологии на основе технологии гибридной хирургии. Также будут разработаны и апробированы отечественные современные устройства (стент-графты, клапан-содержащие стенты и др.) на основе технологии гибридной сердечно-сосудистой хирургии. Планируется также усовершенствовать и внедрить высокотехнологичные методы лечения сердечно-сосудистой патологии в стране. Функционирование центра позволит существенно снизить смертность пациентов с тяжелой сердечно-сосудистой патологией.-0-