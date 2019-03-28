В Беларуси у эстонцев особый интерес вызывает промышленный туризм

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленный туризм Беларуси вызывает у эстонцев особый интерес, заявил журналистам руководитель эстонской диаспоры в Беларуси Оливер Мангус, обсуждая на пресс-конференции в Минске развитие культурных взаимоотношений двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эстонцы, приезжающие в Беларусь, в первую очередь интересуются промышленным туризмом. Мы посещаем стеклозавод "Неман", Минский тракторный завод, БелАЗ. И стоит отметить, что эстонцев с каждым годом приезжает все больше. Белорусам в Эстонии тоже всегда рады", - сказал Оливер Мангус.

Посольство Эстонии в Беларуси в этом году планирует показать популярные эстонские фильмы в кинотеатре "Пионер" во время ІІ Европейских игр, осенью провести фотовыставку экс-президента Эстонии Леннарта Мери. "Далее мы хотим повторить экспозицию о российских староверах и их священных местах, которая уже была пару лет назад в Минске и пользовалась популярностью. В наших планах показать фотовыставку Александра Ивашкевича о культурных деятелях Эстонии осенью или в конце года, - анонсировала представитель посольства Вивиан Саарпере. - Кроме того, наши кинематографы собираются поучаствовать в Минском международном фестивале "Лістапад", где несколько эстонских фильмов даже посоревнуются в конкурсной программе".

Белорусский издатель, арт-менеджер Алла Змиева отметила, что сотрудничество с художниками Эстонии началось пять лет назад. В последнее время было проведено несколько эстонских экспозиций в Музее истории города Минска. "Мы знаем Эстонию как страну передового изобразительного искусства, и очень хочется представить белорусских художников там. В этом году в Эстонии мы покажем проект, посвященный 500-летию белорусского книгоиздания. А в Минск хотелось бы привезти работы Кати Новичковой - эстонского художника-философа, занимающегося исследованиями на тему, как цифровое общество влияет на человека", - рассказала она.

Развивается двустороннее сотрудничество и в театральной сфере. Солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Маргарита Левчук 19 мая исполнит главную партию Джульетты в опере "Монтекки и Капулетти" в эстонском городе Пярну.-0-