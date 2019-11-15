В Беларуси у врачей-наркологов наблюдаются более 12,8 тыс. человек

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси официально у психиатров-наркологов наблюдаются более 12,8 тыс. наркопотребителей. Об этом сообщила журналистам заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы Городского клинического наркологического диспансера Жанна Истомина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из них свыше 5,1 тыс. наблюдаются в Городском клиническом наркологическом диспансере Минска. Думаю, такая большая цифра в Минске связана с числом населения", - отметила Жанна Истомина.

Получить помощь врача можно на условиях постановки на учет с оформлением медицинской документации и анонимно. В Минске можно пройти лечение амбулаторно (отделения открыты по всему городу по 18 адресам). Предусмотрена программа детокса, помощь психологов. Если амбулаторные услуги не помогли, пациенту предлагают стационарное лечение. В столице работают 2 краткосрочные программы реабилитации (на 28-30 дней): одна анонимная платная, вторая бесплатная для тех, кто состоит на учете. С пациентами также работают психологи и психотерапевты.

Если и эти программы не дали результата, можно пройти заместительную терапию. Программа работает в Беларуси уже более 10 лет, после нее многим удалось завести или восстановить семью, устроиться на работу. В Минске услуги оказываются в двух кабинетах городского диспансера, в ближайшее время откроется еще один. Сегодня терапию проходят более 150 человек.

Заместитель главврача добавила, что под наблюдением психиатров-наркологов в Минске находится около 4 тыс. подростков. "Но это не те, кто употреблял наркотики, а те, кто имел проблемы с психоактивными веществами", - отметила она.-0-