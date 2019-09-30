В Беларуси участниками интернет-игры "ЦУР: думай и действуй" стали более 430 человек

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси провели интернет-игру "Цели устойчивого развития: думай и действуй", участниками которой стали 433 человека, сообщила журналистам сокоординатор тематической группы образования партнерской группы устойчивого развития, заместитель начальника Координационного центра "ОУР для всех" БГПУ София Савелова, передает корреспондент БЕЛТА.

Интернет-игра, организованная центром "ОУР для всех" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, прошла 25 сентября - во Всемирный день поддержки ЦУР. Именно в этот день в 2015 году была принята Глобальная повестка действий в области устойчивого развития - 2030.

"В игре приняли участие 433 человека, которые не только получили информацию, но и продумали свои идеи и акции, как помочь разным группам населения узнать более подробно о ЦУР, - рассказала заместитель начальника центра. - Среди участников 40 студентов из 4 университетов, 307 учащихся и 86 педагогов. В общей сложности это 60 команд из всех областей Беларуси".

Все участники игры справились с заданиями. В процессе выполнения они смогли погрузиться в смысл, ценности и цели устойчивого развития как условия обеспечения лучшего качества жизни, прав человека и все живого на Земле, задуматься о возможностях улучшения условий своей жизни и учебы, а также включиться в национальную информационную кампанию "Хартия Земли +20".

"Инициативы, выдвинутые за три часа игры, дальше дорабатываются и реализуются в местных сообществах. Ежегодно весной уже 10 лет мы проводим молодежный медиафестиваль "Голоса молодых за устойчивое развитие", во время которого молодежь рассказывает о ЦУР. Следующий фестиваль пройдет в мае 2020 года", - отметила София Савелова.

Интернет-игра была внесена в календарь "ІХ Глобальной ежегодной конференции по образованию", серии образовательных онлайн-мероприятий, которые проводятся в мировом образовательном сообществе с 23 по 17 сентября. -0-