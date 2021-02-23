23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси участниками волонтерского движения являются более 76 тыс. молодых людей, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА руководитель Республиканского волонтерского центра Яна Шереметьева.

"С каждым годом волонтерское движение набирает обороты. На данный момент более 76 тыс. ребят по всей стране являются его участниками, - сказала Яна Шереметьева. - Поэтому, конечно, в рамках республиканского праздника "Гродно - молодежная столица Республики Беларусь - 2021" предусмотрена работа площадки, посвященной волонтерскому движению. Участие в ней примут не только координаторы волонтерских центров, но и сами волонтеры. Поэтому мы сможем обсудить тенденции и перспективы развития волонтерского движения в учреждениях образования с позиции основных его участников".

По ее словам, будут подняты актуальные вопросы организации волонтерской деятельности.

"Это мотивационная программа по привлечению студентов в волонтерское движение, информационная поддержка, продвижение идеи волонтерства в интернете, в частности в социальных сетях. Обсудим вопрос волонтерства в период COVID-19. Будет возможность обменяться опытом, поделиться успешными практиками. Руководители волонтерских отрядов расскажут, как была организована работа. Республиканский волонтерский центр в свою очередь также реализовывал мероприятия информационного характера и осуществлял координацию деятельности учреждений высшего образования по организации волонтеров в период пандемии", - отметила руководитель центра.

Яна Шереметьева подчеркнула, что для эффективной деятельности значимым является информационно-методическое сопровождение волонтерского движения. "Этот вопрос мы также планируем поднять. В данный момент ведем подготовку к республиканскому фестивалю методических разработок по организации тематических занятий по волонтерству в учреждениях образования. Также обсудим вопросы сотрудничества, в том числе в сфере международного волонтерства. Хочется отметить, что в рамках деятельности Республиканского волонтерского центра создан Межведомственный координационный совет по развитию волонтерского движения, поскольку для эффективного взаимодействия общественных организаций и учреждений образования очень важна консолидация усилий. Все эти и многие другие вопросы будут обсуждены на площадке волонтерского движения", - добавила она.-0-

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