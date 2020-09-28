В Беларуси участники Cleanup-акции убрали 1,4 т мусора

28 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Cleanup-акция по уборке мусора "Мы заботимся" объединила в этом году в Беларуси участников из шести городов, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Очистить свои города от мусора в минувшие выходные собрались более 100 волонтеров: студенты и преподаватели МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ, ГрГУ им.Янки Купалы, МГПУ им.И.П.Шамякина, филиала БНТУ "ЖГПК", БелГУТа, ГГКИ им.Н.Ф.Соколовского, Витебского госуниверситета. Усилия добровольцев были сконцентрированы на лесопарковых и прибрежных зонах. В Витебске, например, волонтеры убрали лесопарк Юрьева горка.

Накануне акции ребята прошли обучающий онлайн-семинар о раздельном сборе мусора, а затем применяли эти знания на практике. Всего участникам удалось собрать 1,4 т мусора, включая более 300 кг ПЭТ-упаковок. Далее он был рассортирован по видам (пластик и пленка, стекло, ПЭТ и другой мусор), чтобы отходы могли поступить сразу на перерабатывающие предприятия. При этом пластиковые крышки собирались отдельно и были переданы в социально-экологический проект "Новая жизнь в обмен на крышечки".

Экологическая акция реализована Республиканским центром экологии и краеведения в партнерстве с Coca-Cola в Беларуси и при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства образования. Сотрудники организаций-партнеров также участвовали в уборке.

World Cleanup Day (Всемирный день уборки) - одно из крупнейших общественных движений. В определенный день добровольцы по всему миру собираются, чтобы избавить планету от мусора и собрать отходы на пляжах, возле рек, в лесах и на улицах. В этом году World Cleanup Day объединил волонтеров из 180 стран.-0-