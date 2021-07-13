В Беларуси удалось предотвратить ряд терактов благодаря внедрению сотрудников КГБ в чат ОГСБ

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал ОНТ в фильме-расследовании "20 ТЕРРОР 21" раскрыл подробности деятельности участников террористических ячеек на территории Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Осенью прошлого года, когда протестная активность начала уходить с улиц страны, в Telegram-сообществах начали появляться новые каналы и чаты. Их всех объединяла схожая тематика - радикальная - бить, поджигать, убивать. Всю осень и зиму каналы и чаты активно набирают участников, в своих лентах призывают бороться. Идея одна - возможен только силовой вариант. Участников активно инструктируют, как крушить, сопротивляться милиции, как нападать и с помощью чего. Весной эта активность только нарастает. Кровь, насилие, взрывы - организаторы не скрывают, на что готовы. Центром по координации становится ресурс "Отряды гражданской самообороны Беларуси". Белорусские спецслужбы понимают: это может привести к тяжелым последствиям для страны и людей.

"Естественно, в связи с этим на этот информационный ресурс было обращено повышенное внимание, - рассказал сотрудник контртеррористического подразделения КГБ. - Информационный ресурс контролировался за счет внедрения сотрудников в этот чат под видом участников этого информационного ресурса, разделяющих такие же взгляды, как и его основные подписчики".

Количество внедренных участников в целях следствия не раскрывается.

Задача оперативников - наблюдать и, если есть повод, предотвращать готовящийся теракт. Во главе канала ОГСБ стоит некий ДИС. Он меняет ники, аватарки, соблюдает повышенные меры предосторожности. Еще один администратор - Злой Бэтц - 20-летний Егор Дудников. Он сразу же напишет явку с повинной и подтвердит свою причастность к Telegram-ресурсу. В числе участников деструктивного чата и решительно настроенная девушка с ником Октавия. Она же Наталья Матвеева.-0-