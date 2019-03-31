В Беларуси украинские граждане будут голосовать в Минске и Бресте

31 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Проживающие в Беларуси украинские граждане сегодня смогут проголосовать в Минске и Бресте, где созданы избирательные участки по выборам президента Украины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Всего около 13 тыс. украинских граждан, проживающих в Беларуси и имеющих право избирательного голоса, смогут принять участие в выборах президента Украины. В Беларуси будут действовать два избирательных участка - в посольстве Украины в Минске и в украинском консульстве в Бресте. Они открыты в день президентских выборов 31 марта с 8.00 до 20.00.

Президентские выборы проходят в Украине Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один зарубежный избирательный округ, а также более 29,8 тыс. участковых избирательных комиссий. За рубежом работает 101 избирательный участок.

Посол подчеркнул, что в Украине был составлен реестр украинских граждан, которые имеют право принять участие в выборах. При этом внести изменения в реестр можно было включительно по 23 марта, за неделю до выборов.

По мнению дипломата ожидается, что интерес к выборам и к тому, чтобы отдать свой голос за понравившегося кандидата, будет большим. В ходе выборов на избирательных участках могут присутствовать члены избирательной комиссии, представители от каждого кандидата в президенты и голосующие.

"Все, кто намерен наблюдать за ходом выборов, вне зависимости от нахождения избирательных участков - в Украине или за рубежом, должны были заранее зарегистрироваться в ЦИК Украины", - рассказал Игорь Кизим.-0-