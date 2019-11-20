20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уменьшается количество погибших при пожарах - за 10 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снижение составило практически 11%. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления надзора и профилактики МЧС Дмитрий Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Турчин напомнил, что с 16 октября по 1 ноября по всей стране прошла акция "За безопасность вместе!". Помимо МЧС, в ней участвовали МВД, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, Минобразования, Мининформ, Минжилкомхоз и Минэнерго. Профилактическую работу провели с 370 тыс. человек. "А за 10 месяцев намного больше - эта цифра приближается к 2 млн человек. С ними побеседовали и проинструктировали по месту жительства, в школах, на работе", - сказал начальник управления. Он также добавил, что во время акции в 287 домах приведена в надлежащее состояние электропроводка, установлено почти 5,3 тыс. автономных пожарных извещателей.

Число пожаров в Беларуси незначительно выросло - если сравнивать статистику за 10 месяцев этого года и с аналогичным периодом прошлого, то рост составил около 4%. "При этом у нас идет существенное снижение числа погибших от пожаров - это практически 11%. И количество погибших от пожаров детей стало меньше в 4,5 раза - их двое. Это все равно большая цифра, тем не менее видим тенденцию снижения. Это в первую очередь связано с обучением, введением в определенные дисциплины тем об обеспечении безопасности жизнедеятельности", - отметил Дмитрий Турчин.-0-