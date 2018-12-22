В Беларуси упростили порядок декларирования физлицами товаров, ввозимых для личного пользования

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси упростили порядок декларирования физлицами товаров для личного пользования, ввозимых с превышением норм беспошлинного ввоза, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает корреспондент БЕЛТА.

Указом "О таможенном регулировании" сохраняется норма, предусматривающая, что при въезде физлица на таможенную территорию ЕАЭС в Беларуси чаще одного раза в три календарных месяца, могут быть беспошлинно ввезены товары, стоимость которых не превышает 300 евро, а вес - не более 20 кг. "В то же время есть определенные упрощения, касающиеся взимания платежей, связанных с этой нормой. Ранее физлицу, которое пересекает границу чаще, чем раз в три месяца, и с превышением указанных норм, необходимо было подать таможенную декларацию на товары, такую же, как подают субъекты хозяйствования. Это занимало определенное время и создавало некоторые проблемы. Сейчас же физлицо сможет прямо в пункте пропуска заполнить обычную пассажирскую декларацию и уплатить таможенные пошлины", - сказал Владимир Орловский.

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