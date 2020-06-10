В Беларуси упростят получение иностранной безвозмездной помощи

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси упростят процедуру получения иностранной безвозмездной помощи и усилят контроль за ее целевым использованием. На это нацелен декрет Президента от 25 мая 2020 года №3, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Наталья Голуб.

Профильная комиссия готовит декрет к рассмотрению на весенней сессии. Им вводится двухуровневая система принятия решений об освобождении иностранной безвозмездной помощи от налогов, сборов (пошлин). Упрощается порядок согласования целей ее использования. "Так, Управлением делами Президента будут приниматься решения только по бесспорным, не вызывающим сомнения целям использования помощи. Решения о направлении помощи на другие цели и освобождении ее от налогов будут приниматься межведомственной комиссией", - сказала депутат.

"В любом случае принятие решений об использовании помощи на заявленные цели возможно только при наличии положительного заключения КГБ, а для предоставления налоговых льгот - заключения компетентного органа", - обратила внимание парламентарий.

Декрет уточняет понятие "иностранная безвозмездная помощь". К ней предлагается относить товары, работы, услуги, приобретенные и оплаченные за счет поступивших из-за рубежа средств. Депутат пояснила, что это позволит улучшить контроль за тем, как юрлица тратят зарегистрированные как помощь деньги.

"Особая роль отведена усилению контроля за поступлением помощи и ее использованием, в том числе за счет активного вовлечения местных властей. В частности, декретом вводится обязанность компетентных органов, выдавших заключения, совместно с исполкомами, на территории которых используется помощь, проводить анализ достижения ожидаемой экономической или социальной эффективности", - добавила Наталья Голуб. Она подчеркнула, что введение комплекса мер, регулирующих взаимодействие контролирующих и местных органов, призвано обеспечить организационное единство их действий по предупреждению нецелевого использования иностранной безвозмездной помощи.-0-