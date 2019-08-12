12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси упростят регистрацию не выпускаемых в стране лекарств. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Готовятся новые нормативные акты, будут меняться подходы. Мы делаем более простой, понятной, прозрачной схему регистрации лекарств, которые не выпускаются в республике и имеют международные сертификаты качества, то есть зарегистрированы в Европе, Соединенных Штатах и продаются там. Их доступ на рынок будет облегчен", - заявил Владимир Караник.

По его словам, регистрация таких лекарственных препаратов в Беларуси будет занимать максимум 35 дней и стоить не дороже 120 базовых величин. "Таким образом мы создадим здоровую конкуренцию на нашем рынке и будем стимулировать развитие нашей фармотрасли. Многие достаточно крупные компании будут понимать, что целесообразнее заниматься не поставками препаратов в условиях жесткой конкуренции, а освоить производство здесь и осуществить трансфер технологий, чтобы иметь преимущества за счет меньших издержек, - отметил министр. - Эти переговоры ведутся, и положительные договоренности уже достигнуты".

В министерстве отметили, что проекты нормативных актов по совершенствованию системы обращения лекарственных средств уже подготовлены и проходят согласование с другими структурами. Планируется, что они будут приняты к октябрю текущего года.-0-