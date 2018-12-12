В Беларуси урегулированы вопросы работы с пустующими и ветхими домами

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2018 года №878 урегулированы вопросы, касающиеся работы с пустующими и ветхими домами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Документом утверждены четыре положения: о порядке опубликования сведений о пустующих и ветхих домах, ведения реестров пустующих и реестров ветхих домов, возмещения стоимости пустующих и ветхих домов, организации и проведения аукционов по продаже пустующих и ветхих домов, а также порядке их продажи без проведения аукционов.

Также принятым правовым актом признаны утратившими силу постановления правительства от 31 марта 2006 года №433, от 27 апреля 2006 года №559, от 30 июня 2012 года №608.

Документ разработан в соответствии с пунктом 7 указа от 4 сентября 2018 года № 357 "О пустующих и ветхих домах".

Основные положения постановления вступили в силу с 7 декабря 2018 года. Пункты, касающиеся работы с пустующими и ветхими домами, расположенными в городах областного подчинения и г. Минске, вступят в силу с 7 марта 2019 года.-0-