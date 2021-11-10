10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уровень преступности среди несовершеннолетних за январь - сентябрь снизился на 11,2%. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед заседанием комиссии по делам несовершеннолетних, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тенденции последних 9 месяцев свидетельствуют, что снижается уровень преступности среди несовершеннолетних, эта цифра составляет 11,2%. Это нормальная тенденция, она говорит об эффективности комплекса мер, которые принимаем мы и субъекты профилактики. МВД, Министерство образования и ряд других органов, среди которых правоохранительные органы и органы прокуратуры, тоже играют активную роль в профилактической работе, чтобы уберечь несовершеннолетних от совершения правонарушения", - сказал вице-премьер.

Игорь Петришенко также сообщил, что с учетом либерализации законодательства о привлечении к административной ответственности несовершеннолетних комиссия планирует рассмотреть и выработать дополнительный комплекс мероприятий.

"Этот комплекс должен в определенной мере откорректировать работу комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы больше внимания сконцентрировать на профилактической и разъяснительной работе, чтобы еще больше активизировать нашу деятельность и уберечь подростков от совершения как административных правонарушений, так и преступлений", - рассказал он.

"Мы будем также обсуждать вопросы совершенствования и адаптирования нормативно-правовой базы, в том числе положения комиссии по делам несовершеннолетних, с сегодняшними реалиями и приведения в соответствие с теми нормативными актами, которые были приняты в последнее время. Также мы запланировали утвердить план работы комиссии на следующий год, куда войдут актуальные вопросы деятельности. Определим группу состава комиссии по делам несовершеннолетних, которая оперативно проведет работу по анализу законодательства и внесению предложений по совершенствованию деятельности субъектов профилактики", - добавил Игорь Петришенко.-0-