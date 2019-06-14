В Беларуси усилен авиационный мониторинг лесов

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в связи с засушливой погодой усилен авиационный мониторинг лесов, сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В такой период мы традиционно усиливаем профилактическую работу, акцентируя повышенное внимание на вопросах, связанных с обнаружением возгораний, увеличиваем количество полетов, авиационной охраны лесов, использование космического мониторинга. Каждый день по десяти маршрутам ведется авиационное патрулирование лесов. Там, где четвертый, пятый классы пожарной опасности, дважды в течение суток пролетают наши борта. Самое главное - порядок, дисциплина, ответственность", - сказал Владимир Ващенко.

Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем и не является чрезвычайной. "Усилия нашего ведомства всегда направлены на обеспечение безопасности. Конечно, погодные условия вносят свои коррективы, создают определенные сложности, каждый день добавляются районы, где вводятся запреты на посещение лесов. Все заинтересованные службы работают в усиленном режиме, налажено серьезное взаимодействие, приняты соответствующие документы на уровне правительства", - отметил министр.

Владимир Ващенко обратил внимание, что многое зависит от самих граждан. "Главное, чтобы люди с пониманием ко всему относились. Если они едут отдыхать на природу, важно не забывать не только о мерах безопасности, но и о необходимости сохранять окружающую среду, не засорять ее. Прежде всего мы надеемся на понимание наших граждан, а службы работают и выполняют свои задачи", - добавил он.-0-