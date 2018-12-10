В Беларуси усиливается защита прав дольщиков от недобросовестных застройщиков

10 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Дополнительные меры защиты прав дольщиков от недобросовестных застройщиков вводятся указом №473 "О долевом строительстве", сообщила сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Затуренская.

Вводится новый порядок зачисления денежных средств дольщиков в строительство жилых домов. Для дополнительной защиты от недобросовестных застройщиков на спецсчет будут зачисляться средства не только на строительство объекта, но и на затраты застройщика, не включенные в сводный сметный расчет стоимости строительства, но относимые на эту стоимость. К этим затратам относятся затраты на регистрацию дома, проценты по кредитам, взятым на проектные работы и т.д.

Прибыль застройщика теперь направляется на его расчетный счет. До принятия указа №473 на спецсчет зачислялись только средства, направляемые на строительство, то есть составляющие сметную стоимость объекта. На расчетный счет застройщика шли затраты, не включенные в сводный сметный расчет стоимости, но относимые на эту стоимость, и прибыль застройщика.

"Необходимость введения этой нормы объясняется практикой. Немало было случаев, когда застройщик уходил в банкротство и "вычищал" расчетный счет, на котором была не только прибыль, но и деньги людей, которые составляли затраты", - отметила Татьяна Затуренская.

В долевом строительстве вводится еще одно нововведение: денежные средства от продажи квартир, построенных за счет собственных средств государственных предприятий, будут перечисляться на текущие счета этих предприятий, а не в бюджет, как это было ранее.

Указ "О долевом строительстве" принят в целях совершенствования правоотношений сторон при долевом строительстве объектов в Беларуси и отменяет действие указа от 6 июня 2013 года №263.-0-