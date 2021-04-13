В Беларуси усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в связи с COVID-19

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий в связи с COVID-19 усилят в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Специалисты во всех регионах страны усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и физического дистанцирования не стоит", - отметили в пресс-службе.

Санитарно-эпидемиологическая служба активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и выявлению контактов I уровня. В центре внимания специалистов также контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях. Техническим специалистам поставлена задача - перепроверить работу всех кислородных станций, наличие тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств.

В регионах и Минске регистрируется постепенный рост заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии с тяжелым течением.

В соответствии с национальным планом мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в стране продолжается поэтапная работа по вакцинации населения. По состоянию на 12 апреля количество привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек, двумя дозами - 41 688.

В Минздраве обратили внимание: при ухудшении своего физического состояния, в том числе при повышении температуры, кашле, отдышке, головной боли, отсутствии вкуса или запаха, следует обратиться в поликлинику или вызвать бригаду скорой помощи.-0-