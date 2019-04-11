В Беларуси усовершенствована оплата труда работников бюджетных организаций

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствована оплата труда в 2019 году работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 апреля 2019 года №232, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В частности, документом предусмотрена возможность направления сэкономленных средств на увеличение заработной платы за счет предоставленного руководителям организаций права устанавливать повышающие коэффициенты к тарифным ставкам (окладам) работников.

Кроме того, определен порядок установления указанных повышающих коэффициентов, а также общий порядок определения экономии бюджетных ассигнований, полученной в результате оптимизации структуры и численности работников, иных расходов, за исключением оплаты коммунальных услуг и капитальных расходов.

Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются руководителем бюджетной организации.

Постановление принято в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2018 года "О республиканском бюджете на 2019 год".

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-