В Беларуси успешно функционирует развитая система радиационного мониторинга - Белгидромет

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси успешно функционирует развитая система радиационного мониторинга. Об этом заявил начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Михаил Коваленко во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: меры по социально-экономическому развитию пострадавших территорий".

"Радиационный мониторинг в Беларуси проводился с 1963 года. Дальнейшее развитие этой системы было обусловлено как аварией на ЧАЭС, так и необходимостью организовать мониторинг таких потенциально опасных источников, как атомные станции сопредельных государств. Уже в первое десятилетие после аварии на Чернобыльской АЭС была значительно расширена сеть радиационного мониторинга атмосферного воздуха и организован мониторинг почв и поверхностных вод", - сказал Михаил Коваленко.

Помимо пунктов, где проводится ручной отбор проб, существует сеть автоматизированных систем контроля радиационной обстановки (АСКРО). Данные от этих автоматических пунктов поступают в режиме реального времени с периодичностью раз в 10 минут. "В составе АСКРО Белгидромета 32 автоматических пункта измерения. Из них 22 находятся в зоне влияния сопредельных государств, в том числе в зоне влияния Чернобыльской АЭС. 10 пунктов расположены в районе Белорусской АЭС", - отметил начальник службы.-0-

Новый выпуск проекта БЕЛТА "Экспертная среда" - "Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: меры по социально-экономическому развитию пострадавших территорий" - смотрите здесь.