18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси успешно провели пересадку сердца 10-летней девочке, сообщил журналистам заместитель директора по хирургической помощи РНПЦ "Кардиология" доктор медицинских наук Сергей Спиридонов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Спиридонов

У пациентки Дарьи развивалась сердечная недостаточность. Несколько месяцев она находилась в листе ожидания на трансплантацию, все это время подбирали донорский орган. Самочувствие девочки ухудшалось. Полтора месяца она находилась в другой больнице, не выходя из реанимации, поэтому вопрос с лечением надо было решать кардинально. В РНПЦ ее доставили за 4 часа до операции, которая прошла 7 июня. На четвертые сутки девочку перевели в отделение. Вмешательство прошло стандартно - клиника была к этому готова.

Донорское сердце доставили в центр вертолетом МЧС. "Есть временной промежуток: за 4 часа должны изъять сердце, привезти и трансплантировать", - отметил Сергей Спиридонов.

В практике медиков РНПЦ это третий случай, когда сердце пересаживается ребенку. Но операция у такого маленького пациента прошла впервые. У белорусских кардиохирургов накоплен большой опыт. Всего с начала года в центре проведено уже 28 операций по трансплантации сердца.

По словам заведующей кардиологическим отделением №3 РНПЦ Ларисы Рачок, послеоперационный период проходит стандартно. Состояние девочки хорошее: донорский орган приживается нормально. Дарья готовится к выписке.

Лариса Рачок

Сегодня девочка отмечает свое 11-летие. По этому случаю коллектив РНПЦ сделал ей подарок. Дарья уже загадывает желания и строит планы на будущее: на свое 12-летие она мечтает о новом велосипеде, в перспективе хочет стать ветеринаром. "Мы надеемся, что она возвратится к нормальной жизни и будет жить как нормальный ребенок", - заключил Сергей Спиридонов.-0-

Фото Геннадия Жинкова