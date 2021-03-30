В Беларуси установили нормы питания для тюрем, колоний и СИЗО

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установили нормы питания и обеспечения средствами личной гигиены отдельных категорий граждан. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 марта 2021 года №169, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлены нормы питания осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, тюрьмах, арестных домах, граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях МВД; нормы питания лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах и тюрьмах, лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел и центрах изоляции правонарушителей органов внутренних дел; нормы питания осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях; нормы питания отдельных категорий лиц, для которых устанавливаются повышенные нормы питания; нормы питания в виде сухого пайка и обеспечения предметами обихода для приема пищи в случаях, когда предоставление горячей пищи невозможно; нормы обеспечения средствами личной гигиены лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях МВД.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-