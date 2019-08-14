В Беларуси установлен контроль практически над всеми психотропными веществами - МВД

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлен контроль практически над всеми психотропными веществами, которые появляются в наркообороте, заявила в эфире СТВ заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Екатерина Шелегова, сообщает БЕЛТА.

"Здесь уже наработана схема не только нами, но и Государственным комитетом судебных экспертиз. Вы прекрасно знаете ту ситуацию, которая развивалась начиная с 2012 года, когда у нас неподконтрольные психотропные вещества буквально заполонили всю Беларусь. Тогда мы нашли способ установить контроль практически над всеми психотропными веществами, которые появляются в наркообороте. На сегодняшний день 98% всех веществ у нас запрещены. Даже те вещества, которые появляются у нас на территории, уже внесены в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, утвержденный Министерством здравоохранения", - рассказала Екатерина Шелегова.

Она обратила внимание на тенденции изменения структуры наркорынка: "Изначально у нас преобладали наркотики растительного происхождения - маковая солома. Как только появился декрет №1, наркосырьевая база, которая использовалась для изготовления ацетилированного опия, экстракционного опия, начала замещаться наркотиками синтетического происхождения. Как только появилась такая тенденция неподконтрольных синтетических веществ, мы отреагировали законодательством и установили контроль практически над всеми синтетическими наркотиками, которые появляются в обороте. Сегодня мы видим тенденцию изменения конъюнктуры наркорынка: преобладают при изъятии гашиш, марихуана, если говорить о синтетических веществах, то это альфа-PVP, мефедрон, амфетамин".

Екатерина Шелегова также рассказала о необычных местах закладок. По ее словам, сотрудникам удавалось обнаруживать наркотики даже в луковой шелухе, одежде, вымоченной в растворе героина. Не так давно был случай, когда перевозили кокаин в бутылке из-под рома. "Это не говоря о тех тайниках, которые оборудуют в автомобилях. Например, в бензобаке провозили крупную партию гашиша в Минске в апреле прошлого года", - добавила представитель МВД.-0-