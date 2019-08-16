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В Беларуси установлено более 230 пунктов благотворительной акции "В школу с добрым сердцем"

Общество 16.08.2019 | 18:51
Фото из архива
Фото из архива

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлено более 230 пунктов благотворительной акции "В школу с добрым сердцем", сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения Белорусского республиканского союза молодежи Роман Мамченко.

Проект БРСМ стартовал 1 августа. Его задача - оказать адресную социальную поддержку семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности, а также детским интернатным учреждениям при подготовке детей-школьников к новому учебному году. "На сегодняшний день волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" организовали в крупных торговых центрах страны 236 пунктов сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви", - рассказал Роман Мамченко.

По его словам, эта благотворительная акция всегда очень популярна. "К участию в ней присоединяются не только простые люди, знаменитые спортсмены, артисты, представители исполнительной власти, депутатский корпус, но и учреждения образования, организации и предприятия регионов. Хочется отметить, что отзывы людей и волонтеров об акции - положительные. Они говорят, что такие проекты нужно проводить как можно чаще. Многие подходят к "Копилкам добрых дел", мы их еще называем "Копилки добрых сердец", с уже заранее купленными подарками. Примечательно, что участниками проекта становятся и те, кому когда-то добровольцы союза молодежи вручали такие подарки к школе. Например, в Речице в нашей акции принял участие парень, которому БРСМ когда-то помог собрать портфель к 1 сентября. Теперь, когда у него есть возможность, он с открытым сердцем сам помогает ребятам-школьникам, которые нуждаются в помощи и внимании", - отметил координатор волонтерского движения.

Роман Мамченко подчеркнул, что сегодня в Республиканском доме молодежи также установлена "Копилка добрых дел". "К нам приходит очень много людей, и мы предлагаем каждому оказать адресную социальную поддержку воспитанникам Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития. Как мы знаем, малой помощи не бывает. Главное, чтобы она шла от чистого сердца. Участвуя в таких добрых проектах, люди дарят детям радость познания и так необходимые им внимание и заботу", - сказал он.

В ближайшее время состоятся торжественные передачи собранных подарков. К примеру, в Брестской области волонтеры БРСМ "Доброе сердце" 29 августа навестят воспитанников социально-педагогических центров города Барановичи и Пинского района, Пружанского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, в Минске - воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Октябрьского района. В этом году мероприятия республиканской благотворительной акции БРСМ "В школу с добрым сердцем" пройдут по 10 сентября.-0-

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Теги
акция, благотворительность, БРСМ, дети, помощь, школы
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