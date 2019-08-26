В Беларуси установлены специфические требования по пожарной безопасности для массовых объектов

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждены специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей. Такое решение закреплено постановлением Совета Министров от 22 августа 2019 года №561, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Объектами, специально предназначенными для пребывания детей, считаются здания школ, в том числе спортивных, лагерей, детских больниц и поликлиник и другие сооружения. К объектам с одновременным пребыванием свыше 300 человек относятся здания библиотек, музеев, филармоний, цирков и зоопарков (в том числе передвижных), клубов, дворцов культуры, поликлиник, банков, объекты общепита, торговые объекты, спортивные сооружения. В эту категорию попадают также театры, кинотеатры, вокзалы, культовые здания, гостиницы, общежития, многофункциональные комплексы и другие здания с вместимостью свыше 300 человек.

В требованиях прописано, что во время работы объекта с одновременным пребыванием свыше 300 человек не допускается закрывать на замки двери, расположенные на путях эвакуации. На таких объектах не реже двух раз в год должны проводиться тренировки для отработки действий по безопасной эвакуации людей при пожаре.

При организации ярмарок на открытом воздухе с более чем 300 посетителями организатор обязан будет предоставить схему торговых мест с указанием для пожарной аварийно-спасательной техники проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, торговым местам, водоисточникам. Выходы с территории ярмарки должны быть рассредоточены и располагаться на расстоянии не более 100 м друг от друга. Свободных проезд пожарной техники должен быть обеспечен и при работе передвижных зоопарков и цирков.

Кроме того, правительством утверждены специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов метрополитена, а также на судах внутреннего водного транспорта. Соответствующие решения закреплены постановлениями Совета Министров от 22 августа 2019 года №559 и №560 соответственно.

Право разъяснять вопросы применения специфических требований предоставлено Министерству по чрезвычайным ситуациям.

Ответственность за их нарушение и (или) невыполнение устанавливается в соответствии с законодательством.

Постановления вступают в силу через три месяца после их официального опубликования.-0-