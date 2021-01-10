В Беларуси уточнили порядок совершения новых нотариальных действий

С 3 января 2021 года вступили в силу поправки в законодательство по вопросам нотариальной деятельности. Прежде всего они касаются введения новых нотариальных действий, в связи с чем была необходимость прописать их последовательность. Соответственно, корректировки внесены и в Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий. Подробнее об этом рассказала БЕЛТА заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты Татьяна Делендик.

Среди новых нотариальных действий, в частности, - удостоверение отмены дарения. Это может потребоваться тогда, когда даритель, переживший одаряемого, хочет отменить нотариально удостоверенный договор дарения. В случае смерти одаряемого подаренная вещь, если она к этому моменту сохранилась, возвращается в собственность дарителя.

Инструкция оговаривает порядок действий. Отмечается, что подать заявление об отмене дарения можно любому нотариусу. В нем необходимо указать данные, которые позволяют идентифицировать договор, дарение по которому отменяется. В том числе дату его удостоверения, фамилии, имена и отчества дарителя и одаряемого, а также фамилию, имя и отчество нотариуса, который удостоверил договор, номер в реестре для регистрации нотариальных действий. Если предметом договора выступает недвижимое имущество, нужно указать его место нахождения.

Что касается недвижимости, есть важный момент. Нотариус должен разъяснить дарителю, что после совершения соответствующего действия ему необходимо зарегистрировать переход права собственности на недвижимое имущество на свое имя в организации по государственной регистрации.

Как пояснила Татьяна Делендик, нотариусы и ранее свидетельствовали подлинность подписи на заявлении об отмене дарения. Сейчас же такое свидетельство стало более серьезным нотариальным действием - нотариальным актом, следовательно, оно имеет более серьезные юридические последствия.

С учетом информатизации общества будет востребованным такое нотариальное действие, как свидетельствование нотариусом электронной копии документа на бумажном носителе. Как следует из инструкции, копия подписывается электронной цифровой подписью с использованием личного ключа нотариуса и выдается тому, кто обратился за ее свидетельствованием, на представленный им USB-флеш-накопитель или иной носитель информации - при наличии у нотариуса технических возможностей.

Также закреплен порядок совершения исполнительных надписей в электронном виде. Как отметила заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты, на данный момент электронные исполнительные надписи будут совершаться в отношении задолженностей только по кредитным договорам, но это своего рода первая ласточка. Если опыт окажется успешным, в дальнейшем его распространят и на другие категории задолженностей.

Некоторые положения претерпели изменения исходя из правоприменительной практики.

Например, один из проблемных вопросов касался ситуаций, когда до возбуждения исполнительного производства произошло правопреемство. Например, если по какой-либо причине выбыла одна из сторон (уступка права требования, перевод долга и др.), судебные исполнители не могли ни возбудить исполнительное производство, ни установить правопреемство. Поэтому теперь таким действием, как установление в отношении должника или взыскателя по исполнительной надписи факта правопреемства, будут заниматься нотариусы. Благодаря этому взыскатели без проблем смогут обратиться в отдел принудительного исполнения за взысканием задолженности.

Среди новшеств - удостоверение заявлений участников общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью о выходе из общества. После совершения этого действия участник ООО или ОДО сможет представить соответствующее заявление в регистрирующие органы. Однако прежде нотариусу предстоит проверить множество фактов, в том числе дееспособен ли заявитель, не является ли он единственным участником общества.

С 3 января сокращена компетенция должностных лиц сельских исполнительных комитетов. С этого года они не могут удостоверять завещания, доверенности в отношении имущества. Для этого в агрогородки и иные сельские населенные пункты будут выезжать нотариусы. Это позволит повысить качество соответствующих удостоверенных документов.

Кроме того, при совершении нотариального действия нотариус может проводить видеозапись, используя мобильное устройство или камеру. Однако перед этим у всех участников необходимо получить согласие на обработку персональных данных. Факт проведения видеозаписи указывается в реестре для регистрации нотариальных действий.

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