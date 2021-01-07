7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утвердили новое изображение государственного герба. Это предусмотрено постановлением Совмина от 4 января 2021 года №83-З, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Само изображение герба осталось тем же, однако изменились детали. Так, контур страны стал золотым вместо зеленого, изменились формы колосьев, клевера и льна. Изменился также цвет материков на земном шаре - они стали темно-оранжевыми вместо синих. Сам шар немного развернулся, теперь на нем видно больше Европы.

Согласно документу, государственный флаг при обеспечении необходимого уважения к нему может использоваться, в том числе подниматься и устанавливаться, во время государственных праздников и праздничных дней, спортивных соревнований, спортивно-массовых, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, торжественных мероприятий, народных, трудовых, семейных праздников, в другие памятные даты, в иных случаях, в том числе без использования древка (флагштока).

Кроме того, изображение символа может быть использовано в товарном знаке, знаке обслуживания в соответствии с законодательством о товарных знаках и знаках обслуживания. Запрещается использование герба в качестве основы официальных геральдических символов - эмблем республиканских государственно-общественных объединений, политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, союзов (ассоциаций), фондов, Белорусской нотариальной палаты, Белорусской республиканской коллегии адвокатов, Белорусской торгово-промышленной палаты, Палаты налоговых консультантов, постоянно действующих третейских судов, созданных в качестве некоммерческих организаций, частных учреждений образования.

Замена изображения, которое не соответствует эталонным изображениям, осуществляется по мере его использования или прихода в негодность.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.-0-