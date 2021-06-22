22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утвержден комплекс мер по подготовке к отопительному сезону. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №351 от 19 июня 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу организационно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2021/2022 года, должны быть разработаны республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом до 1 июля. Срок реализации данных мероприятий - до 20 сентября.

Документом установлены объемы выполняемых в 2021 году предприятиями электроэнергетики, входящими в состав ГПО "Белэнерго", работ по замене и строительству тепловых сетей; выполняемых организациями ЖКХ работ по замене и строительству тепловых сетей; создаваемых к отопительному сезону запасов топочного мазута; создаваемых на 1 октября запасов древесного топлива (сырья) для организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Также утверждены рекомендуемые объемы закупки в 2021 году топливоснабжающими организациями коммунальной формы собственности торфяных брикетов у организаций "Белтопгаза"; перечень котельных, имеющих повышенный расход топлива и электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, в которых в 2021 году запланировано завершение работ по оптимизации режимов, а также состава основного и вспомогательного оборудования.

Кроме того, определены задания для министерств и ведомств по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года.-0-