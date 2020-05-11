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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утвержден национальный эталон единиц твердости, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном институте метрологии (БелГИМ). "Новый эталон позволит воспроизводить единицу твердости в Беларуси, причем для всего возможного ряда нагрузок и инденторов. До этого отечественным предприятиям приходилось обращаться для метрологического контроля ряда своих эталонных средств твердости в зарубежные лаборатории. Наличие национального эталона единиц твердости позволит обеспечить метрологическим контролем средства измерений не только предприятия Беларуси, но и зарубежных заказчиков", - пояснили в институте. Эталон будет воспроизводить единицы твердости для шкал Роквелла, Супер-Роквелла, Бринелля и Виккерса за счет создания точных испытательных нагрузок. Основные потребители услуг нового эталона - предприятия машиностроения, энергетики, нефтяной и нефтехимической промышленности, Белорусской железной дороги, НАН Беларуси. В их числе ОАО "МАЗ", ЗАО "Атлант", ОАО "БЕЛАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Могилевлифтмаш", ОАО "Белэнергоремналадка", ОАО "Гродно Азот", ОАО "Нафтан", Мозырский НПЗ, ГНУ "Физико-технический институт НАН Беларуси" и другие. На сегодня в Беларуси действует 61 национальный эталон.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!