В Беларуси утвержден национальный эталон единицы объемного расхода газа

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утвержден новый национальный эталон - эталон единицы объемного расхода газа (воздуха), сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном институте метрологии.

Он разработан специалистами БелГИМ в рамках подпрограммы "Эталоны Беларуси" программы "Эталоны и научные приборы" на 2016-2020 годы и стал 64-м в национальной эталонной базе страны.

"Национальный эталон единицы объемного расхода газа (воздуха) обеспечит метрологический контроль средств измерений объемного расхода газовоздушных сред, в первую очередь природного газа, и единство измерений объемного расхода газовоздушных сред на территории Беларуси в соответствии с требованиями международных нормативных документов. Новый эталон создаст условия для повышения точности измерения природного газа и будет способствовать повышению качества и конкурентоспособности отечественной продукции", - пояснили в институте.

Новый эталон также обеспечит метрологический контроль средств измерений природного газа при расчетных операциях между газоснабжающими организациями и потребителями.

Он будет востребован предприятиями нефтегазовой промышленности, энергетики, металлургии, жилищно-коммунального хозяйства, стройиндустрии и др. В их числе - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", предприятия ГПО "Белтопгаз" и т.д.

На сегодня в Беларуси действует 64 национальных эталона. В базе данных Международного бюро мер и весов (KCDB BIPM) опубликована 281 позиция (СМС-строка) о калибровочных и измерительных возможностях нашей страны.-0-